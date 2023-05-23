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11:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В красноярских Черемушках горят покрышки

Огонь полыхает на 40 кв. м.

В мкр. Черёмушки горят покрышки. Видео опубликовали в Telegram-канале «ЧП Красноярск». По информации ГУ МЧС России по Красноярском краю, огонь полыхает на 40 кв. м в районе ул. Тамбовской. Напомним, в цехе декарбонизации магнезита вечером 20 мая загорелись остатки дизельного топлива вокруг плавильной печи.

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