11:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В красноярских Черемушках горят покрышки
Огонь полыхает на 40 кв. м.
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В мкр. Черёмушки горят покрышки. Видео опубликовали в Telegram-канале «ЧП Красноярск». По информации ГУ МЧС России по Красноярском краю, огонь полыхает на 40 кв. м в районе ул. Тамбовской. Напомним, в цехе декарбонизации магнезита вечером 20 мая загорелись остатки дизельного топлива вокруг плавильной печи.