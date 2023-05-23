СК возбудил дело о терроризме после нападения украинских боевиков на Белгородскую область

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)», — говорится в сообщении.
По данным СК, 22 мая представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам.
Сейчас следователи устанавливают личности нападавших. В результате нападения ранены несколько местных жителей. Как сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, информации о погибших среди мирного населения нет.