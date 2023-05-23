Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области

Песков также не стал уточнять число членов ДРГ. «Я не могу давать эти цифры. Наши спецслужбы занимаются этим, выясняют личности, количество», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее в Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. Песков отметил, что спецоперация будет продолжаться, чтобы «в дальнейшем не допускать подобных проникновений» и остановить деятельность украинских боевиков против России. При этом Песков не стал давать характеристику сооружений на границе Белгородской области, переадресовав этот вопрос в другие ведомства.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
Из-за проникновения диверсантов в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. У физических лиц будут проверять документы, удостоверяющие личность, в случае их отсутствия граждан доставят в органы внутренних дел для установления личности. Возможно «удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств». Сегодня, 23 мая, Гладков сообщил, что зачистка территории от украинских диверсантов продолжается.
Песков ранее заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области направлено на минимизацию политического эффекта от утраты ВСУ Артемовска. Сейчас ведется работа по выдавливанию диверсантов с территории РФ и их уничтожению, добавлял Песков.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.