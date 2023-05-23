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17:45 (мск), источник: © РИА Новости

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял более 170 человек

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Краснолиманском и Купянском направлениях Киев за сутки потерял более 170 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в сводке Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине

«На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений “Западной” группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении, добавили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

«Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы “Мста-Б”, Д-20 и Д-30», — отметили в министерстве.

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