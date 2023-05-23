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14:38 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны сообщили о разгроме группы диверсантов в Белгородской области

Группа диверсантов ВСУ, которая проникла на территорию Белгородской области 22 мая, была блокирована и разгромлена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что украинские военнослужащие были отброшены обратно за пределы России, где по ним продолжался огонь «до полной ликвидации».

В результате было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.

В ведомстве сообщили, что диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка».

В результате пострадали 12 человек. Из-за проникновения диверсантов в Белгородской области введен режим контртеррористической операции.

Следственный комитет (СК) России после нападения диверсантов в Белгородской области также возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ — по факту террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушения на убийство, умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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