В Минобороны сообщили о разгроме группы диверсантов в Белгородской области

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — сказано в сообщении.
В Минобороны добавили, что украинские военнослужащие были отброшены обратно за пределы России, где по ним продолжался огонь «до полной ликвидации».
В результате было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.
В ведомстве сообщили, что диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка».
Следственный комитет (СК) России после нападения диверсантов в Белгородской области также возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ — по факту террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушения на убийство, умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.