Как боевики при поддержке артиллерии атаковали Белгородскую область

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По данным следствия, события начали развиваться с 6 утра 22 мая. В этот момент по небольшому городу Грайворон, где живет около 6 тыс. человек, был начат массированный обстрел. По предварительным данным, огонь велся из систем залпового огня, артиллерии и минометов.
Артподготовка перед предстоящим вторжением продолжалась до 11 утра, а после получасового перерыва ее продолжили украинские танки. Они обстреливали в основном пункт пропуска «Грайворон».
Еще минут через десять прилеты были зафиксированы в войсковой части, расположенной в военном городке Белгород-22, относящемся к округу Грайворон. По данным МВД, на территории городка, расположенного в 10 км от границы, взорвались три реактивных снаряда, выпущенных реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ураган».
В результате обстрела с осколочными ранениями в медицинские учреждения были доставлены четверо военнослужащих, еще двое, сообщили полиции сами военные, от полученных ран скончались на месте происшествия.
В полдень 22 мая был зафиксирован самый мощный обстрел со стороны Украины.
В селе Козинка, расположенном у КПП «Грайворон», взорвались порядка 60 120-миллиметровых мин и еще столько же ракет, выпущенных из РСЗО «Ураган».
После этого на украинской стороне было зафиксировано движение техники, которая через полчаса через разрушенный КПП зашла на территорию России.
По данным МВД, в колонне было до десяти единиц бронетехники и машин, в том числе бронеавтомобили International MaxxPro, которые в США выпускали для боевых действий в Ираке, а также БТР-80.
Передвигавшиеся на технике боевики, а ответственность за вторжение на себя взяли «Легион “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины, рассредоточились по селам Козинка, Гора-Подол и Глотово.
Для предотвращения нападения в действие было введено несколько оперативных планов. В том числе «Крепость», «Эдельвейс» и «Граница». Последний предусматривает защиту всеми силами как раз госграницы. В регионе введен режим контртеррористической операции. Пока силы Минобороны и Росгвардии блокировали боевиков, а местные власти с помощью спасателей и полиции эвакуировали жителей округа Грайворон, с территории Украины, по данным МВД, продолжали наноситься удары.
Так, в 16:30 тремя реактивными снарядами было разрушено здание администрации Грайворона по Комсомольской улице, 21. При этом осколочные ранения получили два человека.
К началу восьмого часа вечера бойцам Минобороны, ФСБ и Росгвардии удалось выбить боевиков из села Глотово, после чего боевые действия начались в Козинке.
Российским силовикам достался International MaxxPro, который, очевидно, использовался для подвоза оружия и боеприпасов. В нем обнаружены цинки с патронами, множество пулеметных лент, сам пулемет М240 и с десяток противотанковых гранатометов.
По данным властей Белгородской области, в ходе нападения ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, одна пожилая женщина скончалась во время эвакуации предположительно от сердечного приступа. При этом было разрушено и повреждено порядка 30 зданий.
Как сообщили в Минобороны России, в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы вторгшиеся формирования были заблокированы и разгромлены. «Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — отметили в военном ведомстве. По его данным, в ходе боевых действий было уничтожено более 70 нападавших, четыре бронированные машины и пять пикапов.