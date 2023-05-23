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16:14 (мск), источник: © РИА Новости

Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области

РЯЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг информацию о новых украинских ДРГ в регионе.

Спецоперация на Украине

Ранее во вторник некоторые СМИ распространили данные о проникновении новой диверсионной группы в село Богун-Городок в Белгородской области. Позднее сообщалось, что российские пограничники отбросили ДРГ назад.

«Был обстрел со стороны ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию», — заявил глава региона.

Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.

Сегодня Минобороны сообщило о разгроме вторгшихся украинских националистических формирований, уничтожено более 70 террористов.

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