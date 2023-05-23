Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области

Ранее во вторник некоторые СМИ распространили данные о проникновении новой диверсионной группы в село Богун-Городок в Белгородской области. Позднее сообщалось, что российские пограничники отбросили ДРГ назад.
«Был обстрел со стороны ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию», — заявил глава региона.
Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.
Сегодня Минобороны сообщило о разгроме вторгшихся украинских националистических формирований, уничтожено более 70 террористов.