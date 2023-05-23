21:40 (мск), источник: ТАСС
Минобороны показало кадры с места ликвидации ДРГ в Белгородской области
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минобороны поделилось видео после уничтожения группы диверсантов в Белгородской области.
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На видеозаписи, опубликованной ведомством во вторник, показаны кадры уничтоженных боевых бронированных машин и пикапов.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе контртеррористической операции было уничтожено более 70 украинских диверсантов в Грайворонском городском округе.