Выбраны самые удивительные факты о пчелах 20 мая отмечается Всемирный день пчел
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6В Японии сакура зацвела раньше срока
21:40 (мск), источник: ТАСС

Минобороны показало кадры с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минобороны поделилось видео после уничтожения группы диверсантов в Белгородской области.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

На видеозаписи, опубликованной ведомством во вторник, показаны кадры уничтоженных боевых бронированных машин и пикапов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе контртеррористической операции было уничтожено более 70 украинских диверсантов в Грайворонском городском округе.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта