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00:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, пострадавших нет, повреждена машина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают взрывотехники и оперативные служб.

В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

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