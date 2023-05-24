В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают взрывотехники и оперативные служб.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.