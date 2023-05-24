Ученые предупредили о смертельной жаре в 2100 году Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
02:03 (мск), источник: © РИА Новости

Над Белгородским районом сбили беспилотник

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Над Белгородским районом сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — говорится в публикации.

Незадолго до этого глава региона заявил, что на проезжую часть в Белгороде с дрона упало взрывное устройство. В результате этого инцидента также нет раненых, но легковой автомобиль получил повреждения, уточнил губернатор.

Позавчера в области ввели режим контртеррористической операции после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглись украинские диверсанты. В течение дня ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации Гладкова, пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.

На следующий день Минобороны сообщило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы ЗВО диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. В тот же день в Белгородской области отменили режим КТО.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 По Одессе ударили с тыла. Следующим будет Киев
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта