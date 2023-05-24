Над Белгородским районом сбили беспилотник

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — говорится в публикации.
Незадолго до этого глава региона заявил, что на проезжую часть в Белгороде с дрона упало взрывное устройство. В результате этого инцидента также нет раненых, но легковой автомобиль получил повреждения, уточнил губернатор.
Позавчера в области ввели режим контртеррористической операции после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглись украинские диверсанты. В течение дня ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации Гладкова, пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.
На следующий день Минобороны сообщило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы ЗВО диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. В тот же день в Белгородской области отменили режим КТО.