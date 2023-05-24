Выбраны самые удивительные факты о пчелах 20 мая отмечается Всемирный день пчел
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
05:06 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Лозовой, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе боевых действий на купянском направлении средствами противовоздушной обороны группировки войск “Запад” огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла” в районе населенного пункта Лозовая сбит вертолет противника Ми-8», — сказал Зыбинский.

Он добавил, что расчет зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил в районе населенного пункта Соломенное беспилотник самолетного типа.

Штурмовые отряды шестой общевойсковой армии, по словам Зыбинского, уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и до взвода украинских военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны в районе Масютовки и Молчаново.

«Расчеты самоходной артиллерийской установки “Мста-С” в районе населенного пункта Западное уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — рассказал начальник пресс-центра.

Он уточнил, что штурмовая армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны Украины.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 По Одессе ударили с тыла. Следующим будет Киев
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта