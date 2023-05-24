Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой

«В ходе боевых действий на купянском направлении средствами противовоздушной обороны группировки войск “Запад” огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла” в районе населенного пункта Лозовая сбит вертолет противника Ми-8», — сказал Зыбинский.
Он добавил, что расчет зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил в районе населенного пункта Соломенное беспилотник самолетного типа.
Штурмовые отряды шестой общевойсковой армии, по словам Зыбинского, уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и до взвода украинских военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны в районе Масютовки и Молчаново.
«Расчеты самоходной артиллерийской установки “Мста-С” в районе населенного пункта Западное уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — рассказал начальник пресс-центра.
Он уточнил, что штурмовая армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны Украины.