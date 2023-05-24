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Спецоперация на Украине
11:50 (мск), источник: РБК

В Ростове-на-Дону инженера военного предприятия заподозрили в госизмене

В Ростове-на-Дону задержан инженер-конструктор, передавший украинской разведке данные о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и российских войск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации ФСБ, конструктор выполнял задания сотрудника украинской разведки, с которым общался в мессенджерах.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина работал на одном из местных оборонных предприятий. По информации ФСБ, конструктор общался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и выполнял его задания, а также передавал информацию о том, где находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, средства ПВО и личный состав российских вооруженных сил, размещенный в Ростове-на-Дону.

Против мужчины возбудили дело по ст. 275 УК. В апреле наказание по этой статье ужесточили. Теперь по ней грозит наказание вплоть до пожизненного.

В середине мая по делу о госизмене задержали жителя Крыма. Как сообщили в ФСБ, мужчина передал украинским военным данные о движении российской военной техники, которая следовала в зону спецоперации. Видео с движущимся эшелоном 34-летний мужчина отправил в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, который спецслужбы Украины используют для сбора разведданных. Противник использовал информацию для нанесения ракетных ударов, сообщили в ФСБ.

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