«Высокопоставленный украинский чиновник <…> сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки», — говорится в статье.
При этом собеседник издания утверждает, что ни одного украинского военнослужащего на российской территории не было. Он также признал, что ДРГ понесла потери.
Привести еще какие-либо подробности чиновник отказался. Так, он не стал объяснять, откуда боевики взяли американскую технику.
Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Всего уничтожено более 70 боевиков и около десятка единиц техники.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возложил ответственность за эту атаку на киевский режим и его спонсоров за океаном — США, страны ЕС, Великобританию и других.