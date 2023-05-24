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12:52 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область — они не принимали непосредственного участия в нападении, но обеспечивали террористам поддержку, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
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«Высокопоставленный украинский чиновник <…> сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки», — говорится в статье.

При этом собеседник издания утверждает, что ни одного украинского военнослужащего на российской территории не было. Он также признал, что ДРГ понесла потери.

Привести еще какие-либо подробности чиновник отказался. Так, он не стал объяснять, откуда боевики взяли американскую технику.

Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Всего уничтожено более 70 боевиков и около десятка единиц техники.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возложил ответственность за эту атаку на киевский режим и его спонсоров за океаном — США, страны ЕС, Великобританию и других.

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