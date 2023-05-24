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16:41 (мск), источник: © РИА Новости

На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв

ГРАЙВОРОН (Белгородская обл.), 24 мая — РИА Новости. Взрыв раздался около контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области, когда там работали журналисты, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Это произошло около 15:20 мск. На КПП были представители съемочных групп нескольких СМИ, никто из них не пострадал.

Репортеры успели начать снимать пострадавшие от обстрелов здания. Через несколько минут они услышали крик «Прилет, все по машинам» и звук взрыва, затем сели в свои автомобили и уехали.

В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

На следующий день Минобороны объявило о разгроме ДРГ, а власти сняли режим КТО.

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