На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв

Это произошло около 15:20 мск. На КПП были представители съемочных групп нескольких СМИ, никто из них не пострадал.
Репортеры успели начать снимать пострадавшие от обстрелов здания. Через несколько минут они услышали крик «Прилет, все по машинам» и звук взрыва, затем сели в свои автомобили и уехали.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
На следующий день Минобороны объявило о разгроме ДРГ, а власти сняли режим КТО.