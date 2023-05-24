Гособвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100

«Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», — цитирует ее ТАСС.
Гособвинение также попросило запретить Евдокимову деятельность по управлению транспортом на три года. По словам прокурора, катастрофа произошла из-за несоблюдения правил эксплуатации судна. Евдокимов, считает обвинение, не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности, посадка же самолета происходила с перегрузкой.
В СК России ранее сообщали, что «противоправные действия» Евдокимова привели к разрушающей перегрузке при посадке, не предусмотренной ни SSJ, ни другими лайнерами, например Boeing или Airbus. Превышение скорости и вертикальная перегрузка, по версии следствия, привели к тому, что самолет трижды подскочил при посадке. Опоры шасси подломились от ударов о полосу, далее произошел разлив и воспламенение топлива.
Сам Евдокимов позднее говорил, что SSJ100 не соответствовал нормам летной годности. В частности, он отмечал, что если бы шасси соответствовали нормам, то при аварийной посадке они бы безопасно подломились. Он также заявил, что разряд молнии, попавший в самолет, вывел из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями на Superjet нет.
SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 г. сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся, погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.