«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое Донецкой народной республики, Золотаревка, Червоная Диброва, Новокраснянка, Змиевка Луганской народной республики, Цветковое Запорожской области и Рубановка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.