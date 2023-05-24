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17:35 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 20 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое Донецкой народной республики, Золотаревка, Червоная Диброва, Новокраснянка, Змиевка Луганской народной республики, Цветковое Запорожской области и Рубановка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.

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