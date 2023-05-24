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19:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиасалон МАКС решено перенести на неопределенный срок

Авиасалон МАКС, запланированный на 25—30 июля, решили перенести на более поздний срок, сообщили «Ъ» источники в авиаотрасли. По их словам, решение связано «с соображениями безопасности».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили источники «РИА Новости», в четверг, 25 мая, пройдет совещание, на котором обсудят: провести авиасалон в конце июля или перенести его на 2024 год. Источник ТАСС в оргкомитете сообщил, что мероприятие в этом году не состоится, оно пройдет в 2024 году.

Официально организаторы авиасалона ситуацию вокруг возможной отмены мероприятия не комментируют.

Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Александр Кислов.

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