19:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Авиасалон МАКС решено перенести на неопределенный срок
Авиасалон МАКС, запланированный на
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Как сообщили источники «РИА Новости», в четверг, 25 мая, пройдет совещание, на котором обсудят: провести авиасалон в конце июля или перенести его на 2024 год. Источник ТАСС в оргкомитете сообщил, что мероприятие в этом году не состоится, оно пройдет в 2024 году.
Официально организаторы авиасалона ситуацию вокруг возможной отмены мероприятия не комментируют.
Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.
Александр Кислов.