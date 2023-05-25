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10:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российская система «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты украинских войск в районе Первомайского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Экипажем тяжелой огнеметной системы “Солнцепек” соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — отметил он.

Также авиация ударила по украинским «опорникам» на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР).

Кроме того, артиллеристы Южного военного округа при контрбатарейной борьбе уничтожили семь орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе населенного пункта Победа в ДНР.

По информации Минобороны, помимо этого, в Донбассе удалось уничтожить бронетехнику и несколько опорных пунктов ВСУ с помощью артиллерийских расчетов, использующих РСЗО «Ураган».

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