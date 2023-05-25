11:55 (мск), источник: Московский комсомолец
Глава украинской разведки рассказал о тяжелом ранении в Донбассе
Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью журналу «Новое время» рассказал о тяжелом ранении в Донбассе.
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«Его (осколок. — Прим. “МК”) нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный», — поделился подробностями собеседник издания. По словам главы украинской разведки, его жизни ничего не угрожает.
Как отметил Буданов, у него было три ранения. Наиболее тяжелое он получил в результате разорвавшейся противопехотной мины, один из обломков попал главе ГУР Украины под сердце.
Ранее стало известно, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения из-за ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Сообщалось, что украинскому генералу после ранения была проведена трепанация черепа. Согласно прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать службу не сможет.