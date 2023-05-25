В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Франчетти был задержан в Чехии в сентябре 2021 г. В 2022 г. Украина требовала экстрадиции россиянина, но Верховный суд Чехии отказал, «так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека».
В октябре 2022 г. стало известно, что суд оправдал Франчетти в связи с недоказанностью его вины в инкриминируемых ему преступлениях. Пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин рассказывал ТАСС, что решение суда будет обжаловано обвинением.
Власти Украины обвиняли Франчетти в нарушении суверенитета страны, оно было связано с присоединением Крыма к России. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что россиянин был одним из участников «Крымской весны», в результате которой в 2014 г. Крым вошел в состав России. По последним данным ТАСС, Франчетти вернулся в Россию.