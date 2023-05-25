Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
15:02 (мск), источник: Ведомости

В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Верховный апелляционный суд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, которого власти Украины обвинили в нарушении суверенитета страны. Об этом сообщает телеканал CT24. Дело передадут в Пражский городской суд на новое рассмотрение, уточняет издание.

Источник: РИА "Новости"

Франчетти был задержан в Чехии в сентябре 2021 г. В 2022 г. Украина требовала экстрадиции россиянина, но Верховный суд Чехии отказал, «так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека».

В октябре 2022 г. стало известно, что суд оправдал Франчетти в связи с недоказанностью его вины в инкриминируемых ему преступлениях. Пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин рассказывал ТАСС, что решение суда будет обжаловано обвинением.

Власти Украины обвиняли Франчетти в нарушении суверенитета страны, оно было связано с присоединением Крыма к России. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что россиянин был одним из участников «Крымской весны», в результате которой в 2014 г. Крым вошел в состав России. По последним данным ТАСС, Франчетти вернулся в Россию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как прошел второй этап бизнес-регаты «Ведомостей»
В чем лидеры стран видят перспективы ЕАЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта