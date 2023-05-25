19:03 (мск), источник: Ведомости
Москалькова: ЧВК «Вагнер» совершила обмен пленными с Украиной
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила обмен военнопленных с Украиной. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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«Сегодня ЧВК “Вагнер” провела обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — говорится в сообщении омбудсмена.
Ранее днем о возвращении восьми офицеров и 98 украинских солдат с сержантами заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
6 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена троих летчиков Воздушно-космических сил (ВКС). В ведомстве добавили, что вернувшиеся военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медцентрах Минобороны.
В конце апреля ведомство заявило о возвращении 40 военнослужащих из плена на Украине, а 10 апреля стало известно, что в результате обмена с Украиной вернулись 106 российских военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.