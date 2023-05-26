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09:43 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в пятницу утром нанесли удар по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) по направлению Донецка (Калининский район), выпущено шесть ракет из РСЗО», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Позднее ВСУ выпустили по Донецку еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР. «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Донецка (Калининский район), выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Калининский район обстреливается повторно, новые взрывы раздаются в районе бульвара Шевченко. Как сообщил корреспондент ТАСС, наблюдается задымление.

Тип РСЗО не уточняется. Как рассказали ТАСС в силовых структурах республики, ПВО сработала над Донецком, один из объектов ВСУ сбит в юго-восточной части города.

По словам мэра Алексея Кулемзина, в результате обстрела погиб один человек. «По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Как рассказали ТАСС в силовых структурах республики, в момент удара в здании института находились люди.

В силовых структурах уточнили, что ПВО сработала над Донецком, один из объектов ВСУ сбит в юго-восточной части города. Удары ВСУ, по предварительным данным, наносились из РСЗО HIMARS. В результате обстрела ранены минимум два человека. Под обстрел попали следователи СК РФ, сообщили в силовых структурах.

По сведениям Донецкого агентства новостей, под обстрел попали сотрудники СЦКК и журналист.

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