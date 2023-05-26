14:17 (мск), источник: Российская газета
Авиаудары по боевикам в Белгородской области показали на видео
Появилось видео бомбежки самолетами ВКС России диверсионной группы на территории пограничного перехода в Белгородской области.
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Судя по опубликованным кадрам, Су-30СМ работают штурмовыми авиабомбами калибра 250 кг с предельно малых высот, сбрасывая их парами. Штурмовые бомбы снабжены парашютами, тормозящими полет боеприпаса и позволяющими самолету отойти на безопасное расстояние.
Истребители также отстреливают тепловые ловушки для защиты от ракет переносных зенитно-ракетных комплексов.
Напомним, 22 мая на территорию Белгородской области со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа на бронетехнике. Силами Минобороны РФ она была блокирована и уничтожена, погибло более 70 боевиков, трофеями российской армии стали оружие и бронемашины — в том числе американского производства.