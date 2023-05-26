Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре

«В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами УГИЛ в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал он.
Других подробностей Рогов не привел, уточнив, что сейчас ведутся следственные действия.
По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», из журналистов федеральных СМИ в этом регионе работает только корреспондент телеканала «Москва-24» Ольга Курлаева. После этих сообщений она написала в своем Telegram-канале, что «все хорошо».
Энергодар расположен в северо-западной части Запорожской области и с февраля 2022 г. находится под контролем ВС России. В городе также находится Запорожская АЭС, которая, по сообщениям местных властей, неоднократно подвергалась обстрелам. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.