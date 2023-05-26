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12:30 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Общественное».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение в Днепропетровской области объявлено в 10:30 (совпадает с мск).

«Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов пишет о взрывах в городе. Официальной информации пока нет.

Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам 10 октября — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.

Цель обстрелов — объекты инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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