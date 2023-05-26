12:30 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Общественное».
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По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение в Днепропетровской области объявлено в 10:30 (совпадает с мск).
«Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов пишет о взрывах в городе. Официальной информации пока нет.
Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам 10 октября — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
Цель обстрелов — объекты инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.