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14:26 (мск), источник: ТАСС

Рогов заявил, что потери ВСУ в результате удара по Орехову исчисляются десятками человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате нанесенных накануне российской авиацией ударов по складам хранения боеприпасов и техники в городе Орехове Запорожской области исчисляются десятками. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«Были точные прилеты по складам и местам расположения боевиков, это подтверждено. Детонация на одном из объектов была на протяжении десятка минут. Массово вывозили как раненых, так и погибших, их общее количество — несколько десятков», — сказал он.

В четверг Рогов сообщал, что российские силы нанесли удары в районе города Орехова и в Пологовском районе Запорожской области планирующими бомбами.

19 мая Рогов сообщил ТАСС, что около 65 тыс. военнослужащих ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении или в непосредственной близости от нее. Кроме того, сравнимые по численности с вышеприведенной оценкой украинские силы расположены в городах Запорожье и Днепр (ранее — Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск.

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