Рогов заявил, что потери ВСУ в результате удара по Орехову исчисляются десятками человек

«Были точные прилеты по складам и местам расположения боевиков, это подтверждено. Детонация на одном из объектов была на протяжении десятка минут. Массово вывозили как раненых, так и погибших, их общее количество — несколько десятков», — сказал он.
В четверг Рогов сообщал, что российские силы нанесли удары в районе города Орехова и в Пологовском районе Запорожской области планирующими бомбами.
19 мая Рогов сообщил ТАСС, что около 65 тыс. военнослужащих ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении или в непосредственной близости от нее. Кроме того, сравнимые по численности с вышеприведенной оценкой украинские силы расположены в городах Запорожье и Днепр (ранее — Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск.