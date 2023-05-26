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12:26 (мск), источник: Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить теракт на одном из объектов правоохранительных органов в Краснодарском крае, сообщил центр общественных связей спецслужбы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель… планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона», — приводит сообщение «РИА Новости».

Задержанный является гражданином РФ 1981 г. р. и «сторонником украинского неонацизма», добавили в ФСБ. Мужчина в лесу оборудовал тайник с самодельной бомбой, дома же у него хранились компоненты для ее изготовления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК («Приготовление к совершению теракта»).

Ранее 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении диверсий спецслужб Украины на двух атомных электростанциях в преддверии празднования Дня Победы 9 мая. По информации ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины (СВРУ) попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций, которые находятся в Ленинградской и Тверской областях.

В конце апреля ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в военно-морском госпитале в Крыму. В отношении планировавшего его гражданина РФ возбудили дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Приготовление к совершению теракта») и («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

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