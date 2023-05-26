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16:47 (мск), источник: ТАСС

На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/ — Речь идет об обеспечительных мерах счетов, в частности, в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ».

Источник: РИА "Новости"

Следствие в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем около 1 млрд рублей налогов наложило обеспечительные меры на 136 банковских счета семьи. Как уточнили в пятницу ТАСС в правоохранительных органах, арест на сотни миллионов рублей на счетах Блиновской и ее мужа был наложен в таких кредитных учреждениях, как АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» и других банках.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы 136 банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также Блиновского, которые были открыты в различных столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об обеспечительных мерах счетов в таких кредитных учреждениях, как АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», АО КБ «Ситибанк», Московском кредитном банке (ПАО), АО «Всероссийский банк развития регионов», ПАО «Совкомбанк», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», «Газпромбанк» (АО). Ранее арест был наложен на несколько счетов супругов Блиновских в банках АО Российский Сельскохозяйственный банк, АО Альфа-Банк, АО Севергазбанк, АКБ Фора-Банк, а также ПАО МТС Банк.

В свою очередь в Пресненском суде Москвы сообщили, что принятие обеспечительных мер в отношении 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа признано законным. Размер денежных средств, арестованных следствием, в суде не уточнили.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования. По решению Пресненского суда Москвы Блиновская находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом. Кроме того, суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому.

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