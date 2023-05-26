Российские силы ПВО за сутки перехватили две украинские крылатые ракеты

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета “Гром-2”, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности “Storm Shadow”, — говорится в сообщении.
Кром того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники.