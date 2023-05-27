Источник: корабль «Иван Хурс» атаковали беспилотники западного производства

В среду в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции, все беспилотники были уничтожены «в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор». В пятницу корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь.
«Данные аппараты запускались (для атаки на российский корабль — ред.) из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — сказал собеседник агентства.
При этом целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки, добавил он.
Источник отметил, что сами дроны вряд-ли были украинского производства.
«Несмотря на бравады киевских представителей о применении беспилотников собственного, то бишь украинского производства, их профиль (с видео Минобороны РФ) говорит об обратном», — заявил он, отметив, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой.
Это, по его словам, свидетельствует о том, что Киеву для атак и провокаций в Черном море передана «незадекларированная для западной общественности партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства». Вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана», заявил собеседник агентства.
Выбранное же место атаки говорит о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта и о расширении его географии, выразил уверенность он.
«Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии», — подчеркнул источник.
Масштабная накачка Украины оружием, поддержка режима в Киеве и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам, по словам собеседника агентства, все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией «с самыми негативными последствиями для его членов».