13:26 (мск), источник: ТАСС
В Тверской области упал беспилотник
ТАСС, 27 мая. В Андреапольском округе Тверской области упал беспилотник. Пострадавших нет, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.
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«27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, на месте работают оперативные службы.