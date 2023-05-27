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13:26 (мск), источник: ТАСС

В Тверской области упал беспилотник

ТАСС, 27 мая. В Андреапольском округе Тверской области упал беспилотник. Пострадавших нет, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

Источник: Reuters

«27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, на месте работают оперативные службы.

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