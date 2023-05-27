При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель

«Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины.
В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.