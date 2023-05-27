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14:51 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб один человек, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.

Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины.

В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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