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17:46 (мск), источник: © РИА Новости

В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина

БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», — написал Гладков.

По его словам, среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь и перевезут в детскую областную больницу.

Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы врачи ЦРБ обработали раны, госпитализация ему не потребовалась.

Сегодня губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа.

Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне один человек пострадал при ударе ВСУ по Шебекино. Также массированному обстрелу подвергся Грайворонский округ. Кроме того, за эту недели украинские военные несколько раз атаковали Белгород и область беспилотниками.

На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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