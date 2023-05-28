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02:20 (мск), источник: РБК

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

В центральных регионах Украины уже более часа действует воздушная тревога. В киевской администрации заявили о работе ПВО, местные СМИ пишут о взрывах в городе и области.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, сообщают «Страна.ua» и «Klymenko Time».

В киевской администрации заявили, что в области работает ПВО.

Воздушную тревогу в центральных и восточных регионах Украины начали объявлять в районе 00:10 мск.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с середины октября прошлого года. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

25 мая в Киеве, Харькове, Николаеве и во Львовской области также были слышны взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО. Спустя сутки Минобороны России заявило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении министерства.2.

Илья Пламенев

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