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06:55 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили с помощью «Ланцета» польскую гаубицу

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы группировки войск «Восток» уничтожили на Южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» польскую самоходную гаубицу (САУ) Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Спецоперация на Украине

«Барражирующим боеприпасом “Ланцет” уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат “Валькирия” и “Фурия”, — сказал он.

Военнослужащие «Востока» также пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении — уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.

Кроме того, на Запорожском направлении в районе Новоивановки артиллерийским огнем поражен украинский опорный пункт, а в районе Гуляйполя уничтожен минометный расчет.

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» — живую силу противника в районе Новомихайловки, добавил Гордеев.

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