«Барражирующим боеприпасом “Ланцет” уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат “Валькирия” и “Фурия”, — сказал он.
Военнослужащие «Востока» также пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении — уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.
Кроме того, на Запорожском направлении в районе Новоивановки артиллерийским огнем поражен украинский опорный пункт, а в районе Гуляйполя уничтожен минометный расчет.
Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» — живую силу противника в районе Новомихайловки, добавил Гордеев.