Бастрыкин поручил возбудить дело из-за слов сенатора США о смерти россиян

В пресс-службе СК назвали слова Грэма «русофобскими». Там отметили, что на распространенной видеозаписи встречи сенатора с украинским президентом Грэм заявил о «финансовом участии США в причинении смерти гражданам России». В ведомстве пообещали дать его высказываниям надлежащую правовую оценку, не уточнив, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.
Сенатор Грэм во время встречи Зеленским 27 мая назвал смерти россиян «самой удачной тратой» денег американских властей. В сообщении, которое опубликовала пресс-служба украинского президента, также упоминается последний пакет военной помощи США для Украины на $375 млн.
«Русские умирают Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление сенатора и напомнила об «инвестициях» США в нацистскую Германию, которые привели к холокосту. В частности, она упомянула создателя автомобильной компании Ford Генри Форда, который был кавалером Большого Креста Ордена Заслуг германского орла, а также компанию Coca-Cola, которая «исправно снабжала» немецких солдат газировкой.
На слова сенатора также отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал «большим позором для страны» иметь таких сенаторов, как Линдси Грэм.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сенатора США «старым дураком», заявив, что в «его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов». Медведев предложил Грэму вспомнить «печальную судьбу» некоторых американских политиков — сенатора США с 1965 по 1968 г. Роберта Кеннеди, сенатора в 1932—1935 гг. Хьюи Лонга, сенатора с 2000 по 2015 г. Клемента Карлоса Пинкни и др.