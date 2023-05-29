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05:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подразделения группировки «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении», — сказал он.

Артиллеристы южной группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил скопление живой силы противника 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях украинских подразделений в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика», добавил Астафьев.

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