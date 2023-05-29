Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области

«Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится — она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — сказал Гладков.
Как сообщил губернатор, сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны — в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.