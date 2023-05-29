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10:42 (мск), источник: © РИА Новости

Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Пять украинских диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию Белгородской области еще до событий в Грайворонском округе, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится — она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — сказал Гладков.

Как сообщил губернатор, сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны — в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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