12:34 (мск), источник: © РИА Новости
В Киеве прогремели мощные взрывы
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
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«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» — призвал он.
По словам Кличко, экстренные службы уже выехали на вызов в центре. Позже мэр уточнил, что в Деснянском районе работала ПВО.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в столице объявили в 11:09. Там также уточняется, что взрыв прогремел в 11:20.
Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.