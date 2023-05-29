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14:58 (мск), источник: BFM.ru

Суд приговорил обвиняемых в вымогательстве у Канделаки к 8 годам колонии строгого режима

Ранее они признали вину. В качестве дополнительного наказания каждый из осужденных должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Хамовнический суд Москвы приговорил к срокам лишения свободы (назначил по восемь лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей каждому) трех администраторов телеграм-каналов «Проект “Сканер” и Riddle. Как передает корреспондент Business FM, они были признаны виновными в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации “Ростех” Василия Бровко, 470 тысяч рублей.

После оглашения приговора адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор. «Слишком суровое наказание», — сказал журналистам из клетки Алексей Слободенюк.

Перед судом предстали Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко. По версии следствия, подсудимые в 2020 году приобрели телеграм-каналы «Проект “Сканер” и Riddle, после чего опубликовали информацию, порочащую честь потерпевших. После того как помощник Бровко обратился к админам каналов с просьбой удалить порочащие публикации, ему предложили заплатить за “блок на негатив” 470 тысяч рублей, пригрозив в противном случае продолжить порочащие публикации.

По данным телеграм-канала Baza, впоследствии администраторы извинились перед потерпевшими, а также выплатили 3 млн рублей компенсации. В суде Бровко просил не назначать подсудимым наказание, связанное с лишением свободы.

Ранее, в прениях сторон, гособвинитель запросил для фигурантов по восемь лет колонии. Все трое находятся под стражей.

Это не первое уголовное дело, в котором Канделаки и Бровко проходят потерпевшими. Под стражей также находится владелец и администратор телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин. Ему вменяют вымогательство 400 тысяч рублей за удаление трех постов и «блок» на размещение новых материалов о Бровко и Канделаки. Свою вину Спирин отрицает.

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