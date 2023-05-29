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14:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские хакеры атаковали фонд «Сколково»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Фонд «Сколково» в ночь с 28 на 29 мая подвергся хакерской атаке: злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов, ответственность за нападение взял на себя «украинский киберфронт», сообщили РИА Новости в фонде.

Источник: © РИА Новости

«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда “Сколково” подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся «украинским киберфронтом», взяла на себя ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы.

«В настоящий момент временно недоступны публичные информационные ресурсы фонда “Сколково”, такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда “Сколково”. Основная часть функционала будет восстановлена в течение суток. К расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы», — отметили в «Сколково».

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