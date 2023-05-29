Украинские хакеры атаковали фонд «Сколково»

«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда “Сколково” подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся «украинским киберфронтом», взяла на себя ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы.
«В настоящий момент временно недоступны публичные информационные ресурсы фонда “Сколково”, такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда “Сколково”. Основная часть функционала будет восстановлена в течение суток. К расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы», — отметили в «Сколково».