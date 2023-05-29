В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО

«Хочу выразить солидарность с военными миссии KFOR, которые были ранены в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией. Среди них — 11 итальянцев, трое из которых находятся в серьезном состоянии, однако угрозы для их жизни нет. Итальянские военные продолжают выполнять свои обязанности во имя мира», — написал Таяни в Twitter.
По данным газеты la Repubblica, всего в ходе столкновений в Косово получил ранения 41 военнослужащий контингента KFOR.
Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере Косово и Метохии и стали требовать отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, были слышны выстрелы.
Директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек сообщил журналистам, что более 50 человек обратились за помощью медиков после столкновений на севере края.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО «срочно остановить насилие над сербами» в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.