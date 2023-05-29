Косовский спецназовец открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов

«Представитель ROSU с Калашниковым присел и открыл огонь по сербам, которые отступали. Он попал в спину Драгише Галяку, который был ранен двумя пулями», — сказал президент.
По его словам, спецназ полиции расставил снайперов вокруг здания администрации, это было сфотографировано. «Всего ранены 52 серба, которые обратились за помощью. Пострадало больше людей, но 52 серба обратились за помощью в больницу Косовска-Митровицы, трое из них тяжело ранены», — продолжал Вучич.
По его словам, участники мирной акции протеста пели сербские песни, танцевали, угощали представителей сил НАТО «шоколадом и кофе и всячески показывали, что они не настроены на насилие».
Как передавала газета «Вечерне новости», военнослужащие KFOR атаковали сербов, проводивших мирную акцию протеста перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. Ситуация в четырех сербских муниципалитетах (Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица) обострилась 26 мая из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о перебоях в работе мобильной связи и применении полицией светошумовых гранат и слезоточивого газа.
Президент Сербии 26 мая призвал НАТО срочно принять меры для прекращения насильственных действий по отношению к сербами в Косове. Министр обороны республики Милош Вучевич в понедельник сообщил, что вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии.
Приштина настаивает на вступлении в должность глав четырех муниципалитетов на севере Косова и Метохии, избранных на выборах 23 апреля. Представители партии «Сербский список» бойкотировали голосование из-за невыполнения Приштиной своих обязательств. В результате явка составила 3,47%. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.