«Для особого случая». ВСУ лишились практически всех беспилотников Bayraktar TB2, считавшихся «оружием победы»

По данным издания, с февраля 2022 года Украина получила 50 Bayraktar TB2, но к концу 2022 года эти беспилотники практически перестали появляться в зоне конфликта. Теперь, по словам эксперта по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта, оставшиеся TB2 украинские военные используют для наблюдения и разведки, а не как ударные дроны.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков согласился с тем, что турецкие Bayraktar TB2 могли быть в большинстве своем сбиты российскими вооруженными силами, учитывая то, что конфликт продолжается больше года.
«Bayraktar были в значительной части либо изначально поставлены, либо в первые месяцы. В последнее время не то, чтобы часто слышно о крупных поставках. Чисто ввиду естественной убыли на фронте, к тому же обе стороны сильно насыщены средствами ПВО, плюс растет навык у обоих по противостоянию беспилотникам — естественно, из тех, которые были в начале конфликта, большая часть сбита, либо они просто стараются не приближаться к опасным зонам», — заявил Ермаков.
Эксперт в области беспилотников, главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов подчеркнул в разговоре с RTVI, что достоверно не известно ни количество реально поставленных на Украину Bayraktar TB2, ни количество выведенных из строя систем.
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«Что касается первых, поставка велась в несколько этапов и даже в период до начала СВО количественные данные в различных источниках отличались. Далее же имели место дополнительные поставки, в том числе за счет финансовых средств, собранных в других странах», — подчеркнул он.
При этом в апреле 2023 года заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин рассказывал о том, что с начала боевых действий российские военные уничтожили более ста дронов Bayraktar.
Что же касается потерь БПЛА Bayraktar TB2 украинской стороной, то частично они известны благодаря фотоснимкам сбитых беспилотников. Однако это далеко не все утраченные БПЛА. Не стоит забывать, что российские Вооруженные силы также наносили удары по аэродромам и наверняка по крайней мере часть оставшихся беспилотников была выведена из строя.
Денис Федутиновглавред журнала «Беспилотная авиация»
Тем не менее часть TB2 все же могут оставаться на вооружении ВСУ — как уцелевшие, так и отремонтированные. Эксперт не исключил, что страны Запада могли негласно поставлять беспилотники Киеву.
Федутинов также отметил, что конфликт на Украине показал невысокую эффективность Bayraktar TB2.
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«Украинский театр военных действий — это не Сирия и не Ливия. В целом, Bayraktar здесь лишь на первоначальном этапе показывали какую-то дееспособность, но затем российской стороной были освоены способы борьбы с этими беспилотниками, и они стали выглядеть совсем бледно, далее же ВСУ практически вовсе перестали задействовать эти дроны, понимая, что время их жизни на фронте будет весьма непродолжительным», — подчеркнул Федутинов в разговоре с RTVI.
Александр Ермаков согласился с тем, что сначала турецкие беспилотники очень активно использовались Киевом и несли серьезные потери, а теперь оставшиеся TB2, вероятнее всего, используются более осторожно. При этом ажиотаж вокруг них, по мнению эксперта, обусловлен в основном «таланливой медиакампанией производителей»,
Из-за этого с начала конфликта вокруг простой и дешевой «рабочей лошадки», базового беспилотника, был сформирован совершенно неоправданный ореол, потому что они очень хорошо пиарили его во время войны в Нагорном Карабахе и в Ливии он применялся, поэтому из-за него накрутили очень большой шум, что это оружие победы.
Александр Ермаковэксперт РСМД
На деле, по мнению Ермакова, Batraktar TB2 — беспилотник, который несет тяжелые потери в столкновениях с высокоразвитым противником, обладающим большим количеством средств ПВО.
В каком-то смысле это расходный материал войны. Точно так же, допустим, отечественные российские «Орланы», конечно, тоже несут большие потери, просто их, вероятно, изначально было больше и у них нет никакого ореола супероружия. Если Bayraktar оценивать трезво, свои задачи он в какой-то мере продолжает выполнять, просто он не является тем «оружием победы», которое накрутили его изначально.
Александр Ермаковэксперт РСМД
Денис Федутинов добавил, что, по его предположениям, ВСУ могут «беречь Bayraktar TB2 для особого случая». «Во-первых, они могут быть задействованы в текущих условиях, когда ценность поражения определенной цели превосходит стоимость беспилотника. Во-вторых, их могут беречь на случай, если на каком-то участке фронта украинской стороне удастся нейтрализовать или ослабить противовоздушную оборону российских войск», — заключил он.