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06:49 (мск), источник: ТАСС

В экстренных службах назвали возможную причину взрыва в Новой Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Беспилотник мог врезаться в многоэтажный жилой дом в Новой Москве, в результате чего произошел взрыв. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома. Точно можно будет сказать после соответствующих экспертиз», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в результате взрыва в квартирах на трех этажах нарушено остекление. «Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет», — добавил представитель экстренных служб.

В столичном главке МЧС ранее сообщили ТАСС, что поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11 в Новой Москве. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже, но после того как попали в квартиру, признаков пожара обнаружено не было. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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