07:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Собянин: в Москве несколько жилых домов пострадали после взрывов беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения». Telegram-канал 112 передает, что в результате падения БПЛА на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к столице сбиты несколько беспилотников. Baza пишет, что их было более 10.