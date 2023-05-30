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07:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин: в Москве несколько жилых домов пострадали после взрывов беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения». Telegram-канал 112 передает, что в результате падения БПЛА на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к столице сбиты несколько беспилотников. Baza пишет, что их было более 10.

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В экстренных службах заявили «РИА Новости», что в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей.

По информации Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы БПЛА в столице. Несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице. Канал также Baza передает, что в Московкой области сбили более 10 БПЛА, большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

МЧС сегодня утром, 30 мая, сообщило о взрыве в доме в Новой Москве, после которого в многоэтажке выбило окна. По предварительным данным, речь могла идти о падении беспилотника, никто не пострадал. Недалеко от места происшествия находится аэропорт Внуково.

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