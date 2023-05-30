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08:53 (мск), источник: ТАСС

Что известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье

Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА рано утром во вторник. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, госпитализация никому не потребовалась, жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб. Два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация никому не потребовалась.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

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Первые сообщения

Рано утром во вторник ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве по улице Атласова, 11, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Признаков пожара обнаружено не было. По словам очевидцев, в момент инцидента был слышен звук взрыва.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, похожие на беспилотник фрагменты обнаружили вокруг дома. В квартирах на трех этажах разбиты стекла.

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Позднее стало известно, что сотрудники силовых структур проверяют информацию о хлопках еще в двух многоэтажных жилых домах на западе и юго-западе Москвы, расположенных на Ленинском проспекте, 92к1 и Профсоюзной улице, 98к6. Там в некоторых квартирах также были разбиты стекла.

Реакция властей

Собянин подтвердил атаку БПЛА утром во вторник. В результате, по его словам, несколько зданий получили незначительные повреждения.

Два человека обратились за медицинской помощью, сообщил мэр столицы, отметив, что госпитализация никому не потребовалась.

На время работы экстренных служб эвакуировали жителей нескольких подъездов двух домов, в которые попали беспилотники. После окончания всех необходимых работ они смогут вернуться в свои квартиры.

Несколько беспилотников сбили на подлете к столице, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ситуация сейчас

В Москве перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщил Депртранс города.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме, об этом ТАСС сообщили представители двух аэропортов.

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