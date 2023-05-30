Жители московских домов рассказали об атаке беспилотников

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По словам одной из женщин, «мощный, очень сильный» взрыв произошел около четырех часов утра. «Вскочили абсолютно все домашние. Было страшно», — говорит она. Женщина живет на 24-м этаже многоэтажки. Взрыв, по ее словам, был на 25-м. «Я думала, что окна у нас повылетают», — сказала она.
Еще одна жительница дома сообщила, что проснулась от «сильного взрыва». «Засигналили все машины», — рассказывает женщина.
«Грохот достаточно сильный раздался — я прошел, посмотрел по квартире: вроде все цело. Дальше лег спать. Потом охрана по домофону связалась, попросила выйти из квартиры — сказали, что в соседнюю квартиру залетел БПЛА. Потом в течение часа людей эвакуировали, спецслужбы приехали», — рассказал другой житель атакованного дома.
Последствия атаки беспилотников в Москве
Еще одна женщина говорит, что взрывов не слышала, а проснулась оттого, что звонили. «Просто уже выглянули в окно и увидели, что лежат остатки беспилотника», — говорит жительница.
О случившемся РБК также рассказали жители районов Проспект Вернадского и Коньково, где два дома были атакованы беспилотниками. «Я живу в соседнем доме, через дорогу от [дома по адресу: Ленинский проспект] 92, корп. 1. Где-то в 7:40 выглянула из окна, увидела несколько скорых, полицию, двор был оцеплен. До этого у нас ничего не слышно было. Сейчас, около 8:30, оцепление вроде бы сняли, скорые уехали. Видела, как несколько жильцов того дома сидели потом у нас во дворе, на лавочке», — рассказала РБК жительница района Проспект Вернадского.
Жительница района Коньково Наталья рассказала РБК, что д. 98, корп. 6, на Профсоюзной улице был оцеплен, рядом было «много полиции и эвакуированных людей». «В 6:20 уже все службы были на месте, и людей эвакуировали», — рассказала она. По словам женщины, «в 9:00 оцепление еще было».
Атака беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. По словам мэра Сергея Собянина, «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», серьезно пострадавших нет. Эвакуированы жители нескольких подъездов.
Дроны атаковали как минимум два жилых дома: Ленинский проспект, д. 92, корп. 1, и Профсоюзная улица, д. 98, корп. 6. Еще один взрыв прозвучал в Новой Москве. Пожарные выезжали по адресу: пос. Московский, ул. Атласова, д. 11, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Звуки взрывов были слышны и в некоторых районах Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что это работает система ПВО.
Всего, как сообщили источники РБК, утром 30 мая было сбито более десяти беспилотников. По словам одного из собеседников, дроны сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, по данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы.
Дроны и их обломки отправили на экспертизу, говорит один из источников. Пока известно, что часть дронов «кустарно доработали» зарядами небольшой мощности.