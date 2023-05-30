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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Хинштейн рассказал, в каких подмосковных поселках упали беспилотники

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых украинских БПЛА на территории Подмосковья. По данным депутата, БПЛА упали в следующих населенных пунктах:

Спецоперация на Украине
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Красногорский район:

  • село Ильинское,
  • деревня Тимошкино;

Одинцовский район:

  • деревня Раздоры,
  • деревня Ромашково;

Истринский район:

  • поселок Гринфилд

Саму же атаку БПЛА на Москву Хинштейн назвал «новой реальностью, которую предстоит осознать».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов убежден, что из-за масштабов территории России «всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь».

По данным Минобороны, утром 30 мая восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа атаковали Москву. Пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что несколько жилых домов в городе пострадало, повреждения он назвал незначительными.

Лаура Кеффер

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