Тест: что вы знаете о горах 29 мая 1953 года впервые был покорен Эверест - самая высокая вершина на планете. Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете о горах
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
8Празднование Ураза-байрама в России
13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая — РИА Новости. В российской столице задержали гражданку Украины которая планировала вывозить за границу детей из новых регионов, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда “Save Ukraine” (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — уточнил собеседник агентства.

В январе Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную социальную помощь и поддержку.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта «Все дети Донбасса в семьях». Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.

В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно, и сейчас находятся в России. Верещук также попросила предоставить данные о детях, которые «были вывезены на российскую территорию».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Угроза на востоке'. США взяли Россию в клещи
'Лишены главного козыря'. Почему ВСУ не начинают контрнаступление
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта